Незаконну скляну «шпаківню» вілли Бачевських врешті демонтували

Незаконну скляну прибудову вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А, вже демонтували. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Тим часом незаконну добудову (в народі «шпаківню») до історичної вілли на Вітовського вже демонтували. Крок за кроком до відновлення вілли Бачевських», – написав посадовець.

Як повідомляв Львівський портал, наразі працюють надти тим, щоб повернути пам’ятці автентичний вигляд. Після завершення всіх робіт у будівлю зайде новий орендар: свій офіс тут облаштує Приватбанк.

Зазначимо, раніше у віллі Бачевських хотіли відкрити ресторан.

Власником вілли Бачевських є приватне підприємство «Кас Консалтинг». Вперше за самовільні роботи на віллі його оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів та заміну вікон на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень. Цей штраф підприємство сплатило.

Згодом, у листопаді 2018 року, на віллі Бачевських незаконно встановили скляну прибудову. Через це міське управління охорони історичного середовища навіть зверталось у поліцію, однак жодної відповіді так і не отримало.

Через цю самовільну прибудову адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських у березні 2019-го. За самобуд на пам’ятці архітектури місцевого значення «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Через цей приватне підприємство «Кас Консалтинг» подало в суд на міську раду Львова. Згодом у компанії заявили, що вілла Бачевських не є пам’яткою архітектури, а потім взагалі оголосили намір укласти з Львівською міськрадою мирову угоду. Однак Андрій Москаленко зауважив, що сплата 170 тисяч гривень штрафу все ще є актуальною.

Як писав Львівський портал, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських навіть хотіли будувати житло. Втім восени 2018 року міська рада Львова таку ідею відхилила.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.

Фото: Facebook/Андрій Москаленко, Львівський портал