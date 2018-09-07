Міськрада не дозволила будувати житло на території вілли Бачевських

Сьогодні, 7 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив будівництво житлового будинку на території пам’ятки архітектури місцевого значення – вілли Бачевських. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Будувати житло із вбудованими громадськими приміщеннями, трансформаторною підстанцією і паркінгом на території вілли Бачевських, що розташована на вул. Д. Вітовського, 35-А, хотіло ТзОВ «Марконі».

Під час обговорення цього питання члени виконкому зауважували, що зводити житловий будинок, який закриє віллу, є неприпустимо. Відтак ТзОВ «Марконі» не затвердили містобудівних умов та обмежень.

Зазначимо, проти будівництва виступали активісти та пам’яткоохоронці.

Згідно з YouControl, ТзОВ «Марконі» зареєстроване на вул. Тершаковців, його власником є поляк Плішка Здзіслав Пйотр. Керівником підприємства є Анатолій Паламарчук.

ТзОВ «Марконі» займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Також Плішка Здзіслав Пйотр є власником ще однієї будкомпанії – «Дорбуд-Україна». А Анатолій Паламарчук пов’язаний із десятками компаній по всій Україні.

Як повідомляв Львівський портал, віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також знаходився почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. Сьогодні вілла є пам’яткою архітектури місцевого значення та розташована в історичному ареалі Львова. У 2017 році її продали.

Сьогодні власником вілли Бачевських є приватне підприємство «Кас Консалтинг». Згідно з даними бізнес-сервісу Youcontrol, його власником є Юлія Вакуленко. Основний вид діяльності фірми вказаний як оренда та управління власними чи орендованими приміщеннями.

Невдовзі після придбання новий власник вілли Бачевських почав проводити самовільні роботи без будь-яких дозволів. Адміністративна комісія при виконкомі Львівської міської ради розглядала питання щодо самовільних робіт на віллі Бачевських і зобов’язала власника перефарбувати будинок із сірого у бежевий колір.