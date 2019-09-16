Власник незаконно перебудованої вілли Бачевських подав у суд на міськраду Львова

Приватне підприємство «Кас Консалтинг», яке є власником вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А, подало в суд на Львівську міську раду через накладені 170 тисяч гривень штрафу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

«Отримав повістку за те, що наклав штраф у розмірі 170 тисяч гривень на власника за руйнування пам’ятки архітектури – вілли Бачевського. Тож 2 жотвня об 11:30 год. маю з’явитись в суд. Безперечно, я надам всі матеріали, які підтверджують руйнування. Дуже прикро, що дехто не лише руйнує, а й має зухвалість судитись. Кажуть, справедливість має перемагати… Подивимось», – написав Андрій Москаленко.

Зазначимо, наприкінці березня цього року адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських. Цього разу – за незаконну облаштовану скляну добудову. За самобуд на пам’ятці архітектури приватне підприємство «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Скляну добудову на віллі Бачевських Львівський портал виявив 30 листопада минулого року. Тоді очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко заявляла, що ця добудова є незаконною, адже дозвіл на такі роботи мала видати Інспекція держархбудконтролю. Інформації про те, що «Кас Консалтинг» отримав такий дозвіл, мерія не має. Через це управління охорони історичного середовища навіть зверталось до правоохоронних органів, однак жодної відповіді так і не отримало.

Вперше за самовільні роботи на віллі приватне підприємство «Кас Консалтинг» оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень.

Нагадаємо, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів. Торік власники самовільно перефарбували віллу у сірий колір і замінили у ній вікна на пластикові.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських також хотіли будувати житло. Втім торік у вересні міська рада Львова таку ідею відхилила.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.