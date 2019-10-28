Власник перебудованої вілли Бачевських у суді заявляє, що будинок не є пам’яткою

У ході судової тяганини приватне підприємство «Кас Консалтинг», власник вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А, змінив позовні умови і тепер намагається довести, що будівля не є пам’яткою архітектури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку, голова адмінкомісії при виконкомі Льіввської міськради Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

«Відбулось друге судове засідання у справі вілли Бачевських. На мене подали в суд за те, що наклав 170 тисяч гривень штрафу за руйнування пам’ятки через добудову «шпаківні» (скляної конструкції). Сьогодні засідання тривало 40 хвилин. Позивач змінив позовні умови з правомірності накладення штрафу на те, що ця будівля не є пам’яткою», – написав Андрій Москаленко.

Львівський окружний адміністративний суд оголосив перерву і призначив наступне засідання у справі на 13 листопада. Андрій Москаленко має надати суду документи, що підтверджують пам’яткоохоронний статус вілли Бачевських.

Зазначимо, що міська рада Львова своєю чергою нещодавно також подала в суд на власника вілли Бачевських з вимогою відновити будівлю, спотворену самовільно встановленою скляною добудовою.

Ще наприкінці березня цього року адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських. Цього разу – за незаконну облаштовану скляну добудову. За самобуд на пам’ятці архітектури місцевого значення приватне підприємство «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Скляну добудову на віллі Бачевських Львівський портал виявив 30 листопада минулого року. Тоді очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко заявляла, що ця добудова є незаконною, адже дозвіл на такі роботи мала видати Інспекція держархбудконтролю. Інформації про те, що «Кас Консалтинг» отримав такий дозвіл, мерія не має. Через це управління охорони історичного середовища навіть зверталось до правоохоронних органів, однак жодної відповіді так і не отримало.

Вперше за самовільні роботи на віллі приватне підприємство «Кас Консалтинг» оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень.

Нагадаємо, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів. Торік власники самовільно перефарбували віллу у сірий колір і замінили у ній вікна на пластикові.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських також хотіли будувати житло. Втім торік у вересні міська рада Львова таку ідею відхилила.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.