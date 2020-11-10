У колишньому протитуберкульозному диспансері розгорнуть 300 ліжок для хворих на COVID-19

На Львівщині додатково розгорнуть 300 ліжок для лікування хворих на коронавірус. Ковідне відділення вже за півтора місяці Центр легеневого здоров’я має відкрити на базі колишнього Львівського протитуберкульозного диспансеру, що на вул. Бой-Желенського. Про це сьогодні під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, у відділенні колишнього протитуберкульозного диспансеру мають провести санітарний ремонт, а також облаштувати кисневу мережу.

«Першочергово потрібно подбати про кисневу мережу. В будівлі старого корпусу треба зробити санітарний ремонт, після чого можна буде облаштовувати корпус та вмонтовувати необхідну техніку. Ми плануємо, що на повну потужність установа зможе запрацювати за півтора місяця», – сказав Орест Чемерис.

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Він зазначив, що в області планують збільшити ліжкову мережу на 50% від наявної.

«Зараз ліжковий фонд у ковідних лікарнях налічує 3375 місць, що становить 30% ліжкової мережі області. Відтак, іще більше двох тисяч додаткових ліжкомісць має з’явитись у різних лікарнях області», – додав керівник департаменту.

Зазначимо, також додаткових 100 місць для лікування інфікованих пацієнтів планують також облаштувати у Новороздільській міській лікарні.

Раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».

Загалом на Львівщині хворих на коронавірусну інфекцію приймають 22 лікарні.

Як відомо, від початку пандемії у області підтверджено 34 304 випадки інфікування COVID-19. При цьому 995 людей померло, 21 679 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх планують облаштовувати на базі спорткомплексів, зокрема мова йде про «Арену Львів».

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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