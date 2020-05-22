Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Що чекає хворих на туберкульоз



Після реорганізації тубдиспансерів одразу виникло питання: що буде з хворими на туберкульоз та як їх тепер лікуватимуть? Насправді з 1 квітня дійсно змінюється підхід до лікування таких пацієнтів. Більшість із нас була переконана, що хворі на туберкульоз є постійно небезпечними для людей довкола. Проте це не так. Адже якщо було проведене ефективне лікування, то людина перестає бути заразною протягом перших двох-трьох тижнів від початку терапії. Таким чином пацієнт може спокійно повернутися до звичного життя, але разом з тим проходити амбулаторне лікування. На практиці це відбувається так: пацієнт йтиме до свого сімейного лікаря, отримуватиме ліки та необхідні рекомендації.

