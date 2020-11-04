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Для дітей померлих від COVID-19 медиків пропонують впровадити безкоштовну вищу освіту

Соломія Головіна

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За дорученням президента України напрацьовується законопроєкт, згідно яким діти медичних працівників, які загинули внаслідок внаслідок COVID-19, зможуть здобути вищу освіту за державний кошт. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

 

Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

«З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали вразливішими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або навіть ідуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами», – зазначається у повідомленні.

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Нещодавно суспільство сколихнула історія 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні. Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.

Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати. Крім того, з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн.

«Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Українська держава стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби», – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляв Львівський портал,  станом на початок жовтня у Львівській області коронавірусну інфекцію підхопили 2 152 медики. Побороти недугу вдалося вже 1818 медикам, тобто 84%.

Також нещодавно ми інформували, що COVID-19 забрав життя багаторічного працівника Львівського лабораторного центру Ігоря Колянчікова.

На початку жовтня на Львівщині від коронавірусу помер Ігор Орлов – старший лікар диспетчерського відділу швидкої допомоги. Роботі у «швидкій» він присвятив 45 років свого життя.

Раніше від COVID-19 також помер також головний спеціаліст міського управління охорони здоров’я Богдан Остальський. Він був лікарем-педіатром. Чоловіку було 60 років.

Додамо, що наразі в Україні загалом зафіксовано 420 617 хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу виявлено 9 524 випадків інфікування, що є новим антирекордом. Від ускладнень COVID-19 померло 7 731.

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