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Коронавірус на Львівщині побороли 84% медиків

Вероніка Рой

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На Львівщині коронавірусну інфекцію підхопили 2152 медики. Станом на 29 вересня побороти недугу вдалося 1818 медичним працівникам, тобто 84%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Так, з 2152 захворілих на COVID-19 медиків є :

  • лікарі – 741,
  • середній медичний персонал – 840,
  • молодший медичний персонал – 361,
  • інший персонал – 210.

За весь період пандемії найбільша кількість випадків хворих на COVID-19 серед медиків була у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. Це 215 медичних працівників. Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 142 медиків. 140 медиків захворіло у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51, у Львівському обласному клінічному лікувально-діагностичному кардіологічному центрі – 51.

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«На Львівщині зберігається тенденція щодо одужання медиків. Зараз цей показник становить 84%. Ситуація з захворюваністю в регіоні залишається непростою, тому вкотре хочу наголосити, що абсолютно неприйнятним є порушення карантинних обмежень. Отже, лишається актуальним носіння масок, користування дезінфекторами та дотримання дистанції між людьми. Не нехтуйте своїм здоров’ям та здоров’ям інших», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

Варто зауважити, що у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Додамо, що у Львівській міськраді хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

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