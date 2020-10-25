Протокол на кандидатку та невідомі особи, які змінили виборчу адресу: які порушення виявили на дільницях на Львівщині

У неділю, 25 жовтня, під час місцевих виборів виявили низку порушень. Зокрема, було складено протокол на кандидатку до Трускавецької міської ради, на одній з дільниць розмістили камери відеоспостереження, а також фіксували невідомих осіб, які змінили виборчу адресу. Про це інформує Громадська мережа «Опора».

Сьогодні правоохоронці склали протокол на кандидатку в депутати до Трускавецької міської ради від партії УДАР Лесю Дідик через перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму. Правопорушення відбулося у приміщенні ДВК у місті Трускавці. Зі свідчень очевидців, кандидатка заважала роботі комісії, підвищувала голос на членів ДВК, вимагала по іншому розставити столи, за якими мають сидіти члени комісії, перешкоджала голосуванню виборців.

Також у місті Винники кандидат від партії «Голос» до Львівської міської ради Віталій Кобрин, прийшовши на виборчу дільницю, щоб проголосувати, виявив за його домашньою адресою двоє невідомих йому людей. Щодо виявленого факту Кобрин звернувся в поліцію. За словами голови дільничної виборчої комісії, така ж ситуацію трапилася ще з одним виборцем. Однак він до поліції не звертався.

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Крім цього у селі Суховоля кандидат на посаду Зимноводівської територіальної громади Богдан Тріска розмістив у приміщенні ДВК камеру відеоспостереження. Перед цим він попросив дозволу у членів комісії, які не заперечили. Відеокамери фіксують, як виборцям видають бюлетені та як вони їх кидають в скриньки. Спостерігача на цій дільниці у кандидата не має.

Як відомо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

Зазначимо, станом на 13:00 год. неділі, 25 жовтня, на Львівщині явка виборців становить 15,3%. Зокрема, у Львові це число становить 14%.

На Львівщині створили 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторять 600 спостерігачів ОБСЄ, правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Активісти на Львівщині вже зафіксували перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина вже потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, місцеві вибори відбуваються в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На дільниці мешканці Львівщини отримають бюлетені п’ятьох різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Також тепер виборці тепер по-іншому мають заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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Як писав Львівський портал, на голову Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу чинному міському голові соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів.

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Фото: “Опора”