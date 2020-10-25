Львівщина – у лідерах серед областей за порушеннями виборчого процесу

Станом на 14.00 год. поліцейські відкрили 25 кримінальних проваджень через порушеннями виборчого процесу. Львівська область – серед лідерів за кількістю порушень. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Під час місцевих виборів до поліції надійшло 2162 заяви та повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Зокрема порушеннями виборчого процесу зафіксовано:

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Києві – 257 повідомлень,

у Київській області – 238,

Дніпропетровській – 176,

Донецькій – 164,

Запорізькій – 125,

Львівській – 119,

Харківській – 112,

Полтавській – 108,

Одеській – 101,

Черкаській – 86,

Херсонській – 84,

Вінницькій – 74,

Сумській – 62,

Рівненській – 59,

Закарпатській – 58,

Кіровоградській – 54,

Миколаївській – 50,

Хмельницькій – 49,

Чернігівській – 43,

Луганській – 35,

Тернопільській – 32,

Івано-Франківській – 28,

Волинській – 25,

Житомирській – 14,

Чернівецькій – 9.

Повідомлення стосувалися таких подій: порушення порядку ведення агітації – 493, агітація в день виборів – 288, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 101, порушення таємниці голосування – 98, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 65, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 49.

На цей час поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 25 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год.

Активісти громадянської мережі «Опора» зафіксували на Львівщині перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень.

Також поліцейські склали адмінпротоколи у трьох районах області, а також у Личаківському районі Львова.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів.

Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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