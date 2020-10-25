Голосування на підвіконні та порваний бюлетень: порушення на Львівщині

На Львівщині виявляють перші порушення під час місцевих виборів, зокрема, у Сокалі зафіксовано голосування на підвіконні, у селі Кути Золочівського району та Стрию – спроби видачі бюлетеня без паспорта. Також спостерігачі зафіксували перший випадок, коли виборець порвав бюлетень. Про це Львівському порталу повідомили у ГМ «Опора».

Як зазначається, через велику кількість охочих проголосувати на дільниці №461251 (місто Сокаль) зафіксовано спостерігачами «Опори» голосування на підвіконні.

На дільниці №461131 (село Роздільне Самбірського району) зафіксовано видачу бюлетеня виборцю за світлинами паспорта у телефоні.

Реклама партнерів

А на дільницях №460112 (село Кути Золочівський район), №461781 (місто Стрий) спостерігачі «Опори» зафіксували спробу члена комісії видати виборцю бюлетень без паспорта.

На дільниці №461796 (місто Стрий) жінка порвала бюлетень.

Як відомо, 25 жовтня в Україні відбуваються вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Голосування цьогоріч відбувається в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.