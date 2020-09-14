Без дітей та зі своєю ручкою: як проходитимуть місцеві вибори в умовах карантину

Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Відповідне рішення уряд прийняв 14 вересня на позачерговому засіданні, передає пресслужба Кабміну.

Документ, зокрема, передбачає: проводитиметься опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту. У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

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Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчої комісією повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення – не рідше одного разу на 4 години. Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.

Виборці також повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць. І користуватися особистою ручкою.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

У липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Детальніше – за цим посиланням.

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