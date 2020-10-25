На Львівщині проголосували 15% виборців, – спостерігачі

Станом на 13:00 год. неділі, 25 жовтня, на Львівщині явка виборців становить 15,3%. Про це повідомляють активісти громадянської мережі «Опора».
Так, станом на 13:00 год. на Львівщині волевиявились 15,3% виборців. Зокрема, спостерігачі повідомляють про таку явку на території області:
- Дрогобицька міська громада – 12,4%,
- Трускавецька міська громада –15%,
- Бориславська міська громада – 10,3%,
- Меденицька селищна громада – 16%,
- Східницька селищна громада – 13,2%,
- Городоцька міська громада – 13,4%,
- Жовківська міська громада – 16%,
- Новояворівська міська громада – 15,5%,
- Кам’янка-Бузька міська громада – 18,2%,
- Самбірська міська громада – 18%.
Натомість у Львові, де проходять вибори до Львівської ОТГ, явка становить 14%.
Як відомо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.
На Львівщині створили 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторять 600 спостерігачів ОБСЄ, правоохоронці працюють у посиленому режимі.
Активісти на Львівщині вже зафіксували перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.
Львівщина вже потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.
Нагадаємо, місцеві вибори відбуваються в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».
На дільниці мешканці Львівщини отримають бюлетені п’ятьох різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.
Також тепер виборці тепер по-іншому мають заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.
Як писав Львівський портал, на голову Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу чинному міському голові соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів.
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Наталя Дуляба