Порушення на виборах: на Львівщині склали перші адмінпротоколи

На Львівщині правоохоронці зафіксували перші порушення під час виборів. Адмінпротоколи склали у трьох районах області, а також у Личаківському районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Станом на 13:00 год. неділі, 25 жовтня, до поліції надійшло 94 повідомлення про порушення виборчого законодавства на Львівщині. Наразі за усіма цими повідомленнями тривають перевірки.

Втім правоохоронці вже склали 4 адміністративні протоколи у Сколівському, Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, а також у Личаківському районі Львова.

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Усі протоколи складені за ст.212-23 (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали скерували до суду, який прийматиме рішення щодо порушників.

Зазначимо, раніше активісти громадянської мережі «Опора» зафіксували на Львівщині перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень.

«Закликаємо громадян дотримуватись публічного порядку та карантинних обмежень, не порушувати виборче законодавство. Якщо ви стали очевидцем скоєння правопорушення, звертайтесь до правоохоронців або повідомляйте про це на оперативну лінію 102», – наголошують у поліції.

Нагадаємо, 25 жовтня, у день місцевих виборів, на Львівщині правоохоронці працюють у посиленому режимі. Вони стежать за публічним порядком, цілодобово охороняють виборчі комісії аж до завершення підрахунку голосів, супроводжують перевезення бюлетенів та протоколів.

На Львівщині створили 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторять 600 спостерігачів ОБСЄ.

Мешканці Львівської області голосують в умовах карантину. На дільниці вони отримають бюлетені п’ятьох різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Станом на 13:00 год. явка виборців у Львові становить 14%. На голову Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу чинному міському голові соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів.

Як писав Львівський портал, виборці тепер по-іншому заповнюють бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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