На виборах у Львівській області працюватимуть 600 спостерігачів ОБСЄ

На Львівщині місцеві вибори, які проходитимуть в Україні 25 жовтня, моніторитимуть 600 спостерігачів ОБСЄ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Власне голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький 7 жовтня зустрівся із довготривалими спостерігачами на місцевих виборах у Львівській області від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

«Цього разу на моніторинг місцевих виборів до Львівщини прибудуть майже шість сотень спостерігачів, адже ваша область дуже велика, а дільниць надзвичайно багато. Є також спостерігачі, які приїждажють за кілька тижнів до виборів та залишаються після них для аналізу та підбиття підсумків. Зараз ми бачимо активний виборчий процес, однак пандемія спричинилась до його видозміни, зокрема, ми не фіксуємо великих масових зібрань», – наголосив довгостроковий спостерігач Ханну Ельфвенгрен.

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Під час зустрічі сторони також обговорили зміни до виборчого законодавства та зійшлися на думці проведення роз’яснювальної роботи на предмет правильного використання бюлетенями.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На проведення виборів Львівщина отримала більше 86 млн грн. На території області створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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