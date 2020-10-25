Місцеві вибори у Львові. Явка виборців станом 13 год. становить 14%

Станом на 13.30 год. у Львові явка виборців на місцевих виборах становить 14%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За даними мерії, станом на 13 год. 30 хв. у Львові віддали свої голоси 14% виборців. Тобто проголосувати вже встигли 80 786 виборців.
Як повідомили у районних адміністраціях, найбільше виборців проголосували у Франківському та Галицькому районах Львова. Натомість найменше виборців прийшли на дільниці у Сихівському районі.
Так, по районах станом на 13 год. 30 хв. проголосували:
- у Личаківському районі – орієнтовно 14,4% (12 077) виборців,
- у Залізничному районі – орієнтовно 15% (15 557) виборців,
- у Сихівському районі – орієнтовно 10% (12 300) виборців,
- у Галицькому районі – орієнтовно 15,8% (6 253) виборців,
- у Франківському районі – орієнтовно 16% (17 492) виборців,
- у Шевченківському районі – орієнтовно 14% (17 107) виборців.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відбуваються вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год. Усі дільниці у місті відкрились вчасно. Загалом у м. Львові є 574 тисяч 142 виборці.
На Львівщині вже почали виявляти перші порушення під час місцевих виборів. Зокрема, у Сокалі зафіксовано голосування на підвіконні, у селі Кути Золочівського району та Стрию – спроби видачі бюлетеня без паспорта. Також спостерігачі зафіксували перший випадок, коли виборець порвав бюлетень.
тиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.
Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів.
Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.
Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.
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Вероніка Рой