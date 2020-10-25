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Явка в Україні на місцевих виборах на 16 год. становить 27%

Вероніка Рой

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Станом на 16 год. явка на місцевих виборах по усій Україні становить 27%. Про це повідомила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська у Facebook.

 

«Явка на 16:00 по всій країні, за даними Громадянська мережа «Опора» становить 27%. Похибка 0,84%. У цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%», – написала Ольга Айвазовська.

Зазначимо, станом на 13:00 год. неділі, 25 жовтня, на Львівщині явка виборців становить 15,3%. Зокрема, у Львові це число становить 14%. 

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Як відомо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

На Львівщині створили 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторять 600 спостерігачів ОБСЄ, правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Активісти на Львівщині вже зафіксували перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина вже потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, місцеві вибори відбуваються  в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На дільниці мешканці Львівщини отримають бюлетені п’ятьох різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Також тепер виборці тепер по-іншому мають заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

Як писав Львівський портал, на голову Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу чинному міському голові соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів.

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