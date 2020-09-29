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У день виборів Україна перейде на зимовий час

Вероніка Рой

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У ніч на 25 жовтня в Україні буде скасовано дію літнього часу. Про це інформує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

 

Так, 25 жовтня 2020 року о 4 годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 годину назад.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності». Виборча кампанія в Україні офіційно стартувала 5 вересня.

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У липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Детальніше – за цим посиланням.

Серед змін, внесених у виборче законодавство, – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Як писав Львівський портал, 2/3 львів’ян остаточно не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах міського голови Львова.

Згідно з даними соціологічної агенції «Фама», станом на початок вересня майже 60% львів’ян не визначилися, кого бачать наступним мером Львова. А як відомо, у Львові зареєстровано близько 590 тисяч виборців. Не визначились із вибором ще 359 тисяч львів’ян.

Андрія Садового, який є мером Львова 14 рік поспіль, підтримують лише близько 38% львів’ян, решта ж вважає, що йому вже потрібно йти з посади. При цьому за чинного міського голову готові голосувати здебільшого ті львів’яни, які притримуються думки «аби не гірше».

Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

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