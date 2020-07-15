Місцеві вибори. Верховна Рада офіційно призначила дату проведення

Верховна Рада ухвалила постанову №3809, якою призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року. Таке рішення під час пленарного засідання підтримали 326 народних депутатів, передає Громадське.

Згідно з ухваленим документом, Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори відбудуться в Україні всюди, окрім анексованого Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької й Луганської областей.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація норм цієї постанови потребує фінансування коштом цільової субвенції із Державного бюджету відповідно до статей 209-212 Виборчого кодексу України.

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