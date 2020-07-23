Олексій Антипович: «Львів’яни готові обирати нового мера. Дайте їм альтернативу – побачите результат»

Керівник Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович про політичні настрої львів’ян на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня:

«Львів’яни втомилися від Андрія Садового. Але водночас він їх задовільняє на 50%, а це кожного другого, що є багато. Вибір Андрія Івановича – це «аби не гірше», я б навіть сказав, що близько половини виборців Садового так вважають. І тут не йдеться про розвиток і майбутнє Львова, а просто «аби не гірше». І це – виграшна комбінація.

Напередодні карантину у лютому ми проводили муніципальне опитування на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Воно охоплює всі обласні центри України. Львів пасе задніх, займаючи середню позицію у більшості питань, винятком є хіба що розвиток туризму. Це демонструє, що інші міста розвиваються, а Львів стоїть на місці. Хоча ще шість років тому, коли ми тільки починали проводити такі муніципальні опитування, Львів входив у трійку лідерів в Україні разом із Вінницею і Харковом. Де зараз Львів? На 12 місці із 24.

У цьому дослідженні було цікаве питання про переобрання мера у всіх 24 обласних центрах. Так-от близько 20% львів’ян у лютому сказали, що хочуть переобрання Андрія Івановича мером на наступний термін. Орієнтовно стільки ж мешканців Львова заявили, що Андрія Садового потрібно негайно зняти з посади міського голови. А близько 55% львів’ян вважали, що йому варто дати можливість допрацювати до кінця, а тоді на виборах вже обрати іншого мера.

Найцікавіше – це виборець Андрія Івановича. Близько третини опитаних виборців чинного мера казали, що йому треба дати можливість допрацювати і замінити іншим. А тепер трохи арифметики: станом на липень Андрія Садового підтримують 38% львів’ян, а дві третини, тобто орієнтовно 25%, – це, власне, чесний електорат Андрія Садового. Решта ж вважають, що йому вже потрібно йти, але вони не бачать альтернативи, тому вони все одно обирають Андрія Івановича. Я вважаю, що це є найбільшою проблемою для інших кандидатів. Чому вони досі не забрали цей електорат? Адже люди готові обирати когось іншого, хочуть розвитку, але не бачать альтернативи.

Але зауважу, що 38% підтримки для Садового – це небагато у порівнянні з рейтингами інших міст в Україні. Зараз показник мера Чернігова Владислава Атрошенка – 88%, у квітні-травні – 91%, тобто він є стабільним. В інших містах Західної України у Руслана Марцинківа (мер Івано-Франківська) – 83%, Сергій Надал (мер Тернополя) – близько 70%. Такі ж високі рейтинги і в мерів Чернівців, Хмельницького. Навіть у міського голови Києва Віталія Кличка зараз дещо кращий рейтинг, ніж у Садового – близько 43%. Тобто до «старих» мерів, які вже довго при владі, є великий відсоток негативу. Це означає, що якщо буде другий тур, їх можна «звалити». Так, Львів готовий до заміни теперішнього мера, але немає альтернативи. Дайте альтернативу – побачите результат. А зараз є тренд на молодих і перспективних політиків. Тобто ті, які лише йдуть на першу каденцію, або навіть на другу, але є молодими і перспективними, виграють в одні ворота.

Я згоден, що Андрій Іванович має всі шанси виграти. Втім це класика в Україні – обирати краще з гіршого. І це не дуже добре для такого славного міста як Львів. Але зауважу: «рости» Андрію Івановичу є важко, бо свій електорат він вже має. Натомість рівень підтримки навпаки ще буде рости у його конкурентів. Думаю, що Андрій Садовий швидше за все «впаде» першочергово завдяки «Слузі народу», а потім – завдяки іншим кандидатам. Це я говорю про перший тур, а другий тур – це питання єднання. В другому турі виборів українець голосує не «за» когось, а проти когось.

Зрештою, можна моделювати будь-які варіанти завершення виборів, а як все насправді відбудеться, я не знаю. Але хотілося, щоб Львів, який у своїй більшості хоче змін, хоча б поборовся за них».