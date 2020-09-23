Ігор Васюник офіційно став кандидатом у мери Львова

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник офіційно став кандидатом на посаду міського голови Львова. Про це кандидат повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Ігор Васюник повідомив, що балотуватиметься як незалежний кандидат.

«За останні кілька місяців мені кілька політичних сил пропонували йти від них на мера. Але у мене є принципова позиція – я буду незалежним кандидатом. Я НЕ ХОЧУ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ЖОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ ТА ОЛІГАРХІВ! Я кандидат від львів’ян. Львів’яни – моя політична сила», – повідомив Ігор Васюник.

За словами Ігоря Васюника, управління містом – питання прозорого та ефективного менеджменту і воно не має бути узалежненим від політики партії.

«Політика повинна бути там де їй місце – в Києві: в офісі Президента, ВРУ, в Уряді. Але не в місті! Управління Львовом – це питання прозорого та ефективного менеджменту, без кулуарних рішень. Управління містом – це в чистому вигляді – господарська діяльність. І я маю команду крутих фахівців і управлінців, які допоможуть мені в цьому», – додав він.

Подав документи на реєстрацію кандидатом на міського голову Львова. І відразу кажу від якої політичної сили я кандидат. За останні кілька місяців мені кілька політичних сил пропонували йти від них на мера. Але у мене є принципова позиція – я буду незалежним кандидатом. Я НЕ ХОЧУ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ЖОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ ТА ОЛІГАРХІВ! Я кандидат від львів’ян. Львів‘яни – моя політична сила. Політика повинна бути там де їй місце – в Києві: в офісі Президента, ВРУ, в Уряді. Але не в місті! Управління Львовом – це питання прозорого та ефективного менеджменту, без кулуарних рішень. Управління містом – це в чистому вигляді – господарська діяльність. І я маю команду крутих фахівців і управлінців, які допоможуть мені в цьому. Posted by Ігор Васюник on Saturday, September 19, 2020

Як відомо, Ігор Васюник перший повідомив, що йде у мери Львова.

Гасло його кампанії: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ». Команда Васюника повертатиме першість Львова в Україні програмою розвитку міста, яку писали за участі низки міжнародних експертів та фахівців Українського інституту майбутнього. Вона передбачає унікальні ідеї та проєкти, серед яких впровадження якісного і безкоштовного громадського транспорту, новітні методи знезараження питної води без хлору, інтелектуальні офшори для талановитої молоді, університет для пенсіонерів, новітній сміттєпереробний завод замість дорогої сміттєсортувальної станції, бізнес-інкубатор, збільшення рекреаційних зон у Львові та вровадження єдиних європейські стандартів при спорудженні новобудов (із паркінгами, школами дитсадками і повір’ям вільним від автомобілів). Детальніше про: «Безкоштовний громадський транспорт. Як це врятує Львів від заторів».

«20 невідомих фактів про Ігоря Васюника» можна ознайомитися тут.

Довідка

Васюник Ігор Васильович народився 1 серпня 1969 року в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області, за національністю – українець, громадянин України.

1986 р. – закінчив Великолюбінську середню школу;

1986 – 1992 рр. – навчався у Львівському національному університеті ім.І.Франка на економічному факультеті, отримав диплом за спеціальністю «планування народного господарства»;

1996 – 1998 рр. – навчався у Львівському інституті менеджменту, отримав диплом за спеціальністю «менеджмент організацій»;

2004 – 2007 рр. – навчався у Академії державного управління при Президентові України, отримав диплом за спеціальністю «державне управління»;

1988 – 1989 рр. – служба в армії;

1992 – 1993 рр. – Львівська кондитерська фірма «Світоч», економіст відділу зовнішньо-економічної діяльності;

1993 – 2012 рр. – працював керівником декількох приватних компаній у сфері виробництва, переробки та торгівлі сільськогосподарської продукції;

2005 – 2006 рр. – радник голови правління, керівник департаменту та заступник голови НАК «Нафтогаз України». Після призначення прем’єр-міністром України Віктора Януковича відразу ж подав у відставку за власним бажанням;

2007 – 2009 рр. – ТОВ «Укркорпінвест», голова спостережної ради;

2009 – 2010 рр. – Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), представник в Кабінеті Міністрів України;

квітень 2010 р. – серпень 2010 р. – державне підприємство «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», заступник начальника управління з виробництва;

2010 – 2012 рр. – ТОВ «Укркорпінвест», голова спостережної ради;

2012 – 2014 рр. – Верховна Рада України, народний депутат України VII скликання, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

2014 – 2019 рр. Верховна Рада України, народний депутат України VIII скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв’язку.

червень 2019 рр – відмовився від участі виборах до Верховної Ради України через незаконне рішення КС про позачергові вибори.

Одружений, батько двох дітей.

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