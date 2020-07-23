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Кого львів’яни бачать новим мером. Результати соцопитування

Наталя Дуляба

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Місцеві вибори в Україні Верховна Рада призначила на 25 жовтня. Ще до офіційного старту передвиборчої кампанії за симпатію виборців активно почала боротися низка охочих зайняти крісло міського голови Львова. Станом на середину липня львів’яни вже виділили кількох кандидатів. Про це свідчать результати дослідження, які проводила соціологічна група «Рейтинг» 3-12 липня.

 

Львів’яни, які підуть на вибори і вже визначились, за кого планують голосувати, виділили сімох кандидатів-лідерів. Найбільшу підтримку наразі має чинний міський голова Львова Андрій Садовий («Самопоміч») – 38,1%.

Інші шість охочих обійняти посаду мера Львова мають нижчі рейтинги: Руслан Кошулинський («Свобода») – 17,9%, Олег Синютка («Європейська солідарність») – 13,8%, Ігор Зінкевич («Варта») – 10,7%, Володимир Гірняк («Громадянська позиція») – 5,4%, Ярослав Рущишин («Голос») – 3,4%, Ігор Васюник (самовисування) – 3,4%.

Водночас соціологи стверджують, що вплинути на електоральні симпатії зможе кандидат на міського голову Львова від «Слуги народу», яка наразі ще не визначилась, кого посилатиме на цю виборчу гонку. Станом на середину липня підтримати кандидата від президентської партії готові 1,8% львів’ян, які підуть на вибори.

Ще 16% опитаних мешканців не знають, за кого голосуватимуть у жовтні, а майже 5% взагалі не планують голосувати.

Загалом львів’яни так наразі ставляться до кандидатів на мера Львова:

  • Андрій Садовий: 43% – позитивно, 29% – негативно, 27% – нейтрально;
  • Руслан Кошулинський: 32% – позитивно, 15% – негативно, 21% – нейтрально;
  • Олег Синютка: 25% – позитивно, 25% – негативно, 26% – нейтрально;
  • Ігор Зінкевич: 21% – позитивно, 7% – негативно, 19% – нейтрально;
  • Ігор Васюник: 10% – позитивно, 14% – негативно, 29% – нейтрально;
  • Володимир Гірняк: 10% – позитивно, 11% – негативно, 26% – нейтрально;
  • Ярослав Рущишин: 8% – позитивно, 8% – негативно, 12% – нейтрально.

У другому турі виборів, згідно з дослідженням, перемогу здобув би Андрій Садовий: у парі з Русланом Кошулинським – 45% проти 32%; у парі з Олегом Синюткою – 46% проти 26%; у парі з Ігорем Зінкевичем – 46% проти 25%.

Проте зазначимо, що у випадку другого туру виборів майже 30% львів’ян наразі не визначились із вибором або кажуть, що не будуть голосувати.

Додамо, що участь в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг» взяли 1200 мешканців Львівської ОТГ віком 18+. Респондентів опитували методом формалізованого інтерв’ю протягом 3-12 липня 2020 року. Похибка репрезентативності становить не більше 2,8%.

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