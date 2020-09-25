На боротьбу з коронавірусом Львівщина витратила 400 мільйонів

На боротьбу з COVID-19 на Львівщині із місцевих бюджетів загалом назбирали 472,8 млн грн. Із цих коштів вже витратили трохи більше 400 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На запобігання поширення коронавірусу та його лікування органи місцевого самоврядування на Львівщині загалом назбирали 472,8 млн грн. Зокрема, в обласному бюджеті закладено 153,3 млн грн, у бюджетах міст обласного значення – 246 млн грн, у районних бюджетах та бюджетах об’єднаних територіальних громад – 49 млн грн та 24,5 млн грн відповідно.

За вісім місяців боротьби з COVID-19 Львівщина витратила вже 400,7 млн грн.

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«За ці кошти проведено доплати до зарплати медпрацівникам, які надають допомогу хворим, забезпечено їхнє підвезення до місць роботи, виплачено матеріальну допомогу медичним працівникам, які захворіли на коронавірус, придбано медичне обладнання, дезінфікуючі та стерилізаційні засоби, діагностичні набори та витратні матеріали, проведено інші видатки, необхідні для функціонування медичних закладів, задіяних для госпіталізації осіб, хворих на COVID-19», – звітують у ЛОДА.

Чи вистачить області тих 72 млн грн, що залишилися, до кінця року, в ЛОДА не уточняють. Про хоча б приблизну суму, яка потрібна буде Львівщині для боротьби з коронавірусом у 2021 році, теж наразі нічого не відомо.

Зазначимо, що станом на кінець березня Львівська область назбирала понад 300 млн грн для боротьби з COVID-19.

Тим часом Львів станом на середину червня витратив більше 200 млн грн на боротьбу з коронавірусом. У цю суму входить також і допомога благодійників.

Щодо України в цілому, то станом на кінець червня коронавірус державі обійшовся у 3,25 млрд грн. Найбільше грошей, 2,3 млрд грн, витратила місцева влада зі своїх бюджетів, а із держбюджету пішло менше 1 млрд грн.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

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