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У чотирьох районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 17 869 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та ще у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 17 869 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1889 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 205.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 8 315 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 492 пацієнти, слідом йдуть Яворівський (1022) і Жовківський райони (900). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у чотирьох районах області, а також у Бориславі, Стебнику, Моршині, Новому Роздолі та Трускавці.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 8315 (+59)
  • Пустомитівського району – 1492 (+36)
  • Яворівського району–1022 (+16)
  • Жовківського району – 900 (+7)
  • Миколаївського району-707 (+3)
  • Городоцького району–520 (+2)
  • Кам’янка-Бузького – 537 (+10)
  • м. Дрогобич-407 (+1)
  • Перемишлянського району-433 (+22)
  • Сокальського району-405 (+4)
  • Жидачівського району-294 (+3)
  • м.Самбір-250 (0)
  • Золочівського району-276 (+19)
  • Самбірського району-235 (0)
  • Дрогобицького району – 226 (+7)
  • Мостиського району-176 (+2)
  • м. Червоноград– 172 (2)
  • м.Стрий-185 (+1)
  • Бродівського району-209 (+1)
  • Буського району-156 (0)
  • Стрийського району – 147 (0)
  • Турківського району – 106 (0)
  • м. Борислав -130/ (0)
  • Сколівського району-112 (+1)
  • Старосамбірського району – 100 (+1)
  • Радехівського району-155 (+8)
  • м. Трускавець – 65 (0)
  • м.Новий Розділ – 41 (0)
  • м. Стебник -46 (0)
  • м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 померло 507 мешканців Львівщини, з них 10 – за останню добу. Натомість побороли недугу 5901 пацієнт (+215 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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