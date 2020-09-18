205 нових хворих, ще 215 одужали: яка ситуація з COVID-19 на Львівщині

Станом на ранок п’ятниці, 18 вересня, на Львівщині корона вірусну інфекцію підтверджено у 17 869 осіб. За останню добу виявили 205 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1889 ПЛР-тестів, з них 205 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 59 львів’ян. На черзі залишилося 1611 проб..

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 17869 осіб. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 507 людей (+10 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 5901 пацієнту (+215 за минулу добу).

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Найбільше хвори перебуває у Львівській обласні інфекційній лікарні. Зараз у там перебуває 154 особи, з них в реанімації – 6 осіб, на апараті ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 66 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 169 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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