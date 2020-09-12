COVID-19 на Львівщині: за добу померло 6 хворих, одужало 74 пацієнтів

Станом на ранок 12 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 16 774 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 174 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 16 774 осіб. 468 людей померли (+6 за минулу добу), 5241 пацієнт одужав (+74 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 334 ПЛР-тести, з них – 174 позитивні. Серед них львів`ян – 85. Залишок проб у холодильнику – 2 628.

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Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8 787 осіб, госпіталізовані – 1 955, на амбулаторному лікуванні – 6 832 особи, виписані – 1 816 осіб. Зараз у лікарні перебуває 139 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апараті ШВЛ – 5 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 67 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 52 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 138 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також у області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Як відомо, 10 вересня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС щодо нового епідемічного зонування. Відтак у два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні». Нове епідзонування почне діяти з понеділка, 14 вересня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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