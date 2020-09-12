Свірзький замок та Поморянський палац. ЛОДА пропонує включити у «велику реставрацію» 21 пам’ятку

Львівська обласна державна адміністрація скерувала пропозицію щодо отримання фінансування з державного бюджету України у 2021 році на реставрацію 21 пам’ятки архітектури. Зокрема Свірзького та Старосільського замків, костелів у Годовиці та Щирці, Тартаківського, Поморянського палаців та палацу Гредлів, дерев’яних церков, що входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших сакральних об’єктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Додамо, що сьогодні, 12 вересня, в рамках робочого візиту Львівщину відвідав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Посадовець прибув, щоби разом з місцевою владою напрацювати основні напрямки роботи для ефективного втілення національного проєкту «Велике будівництво», в рамках якого планують відновити 100 культурних об’єктів по всій Україні.

«Це надзвичайно амбітна програма, яка має на меті не лише збереження наших традицій, а й зробить об’єкти «Великого будівництва у культурі» надзвичайно цікавими елементами туристичної атракції. Збереження їхньої автентичності й духу – наша відповідальність, наповнення новим змістом – наш обов’язок. Ми зробимо все, щоб кошти, на які ми очікуємо, – а це 55 мільярдів гривень упродовж 4-х років, будуть спрямовані не тільки на реставрацію і реконструкцію, добудову, а також і на створення центрів культурних послуг по всій Україні», – розповів міністр під час брифінгу у Свірзькому замку.

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Своєю чергою голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що Львівщина має амбітну ціль – 25% передбаченого фінансування на проєкт «Велике будівництво» у культурі отримати на реставрацію та збереження пам’яток нашої області.

«Чому стільки? Бо в нашій області зосереджена чверть усіх пам’яток культурної та архітектурної спадщини України. Це понад 6 тисяч об’єктів», – наголосив він.

Відтак Львівська обласна державна адміністрація скерувала пропозицію щодо отримання фінансування з державного бюджету України у 2021 році на реставрацію 21 пам’ятки архітектури. Зокрема Свірзького та Старосільського замків, костелів у Годовиці та Щирці, Тартаківського, Поморянського палаців та палацу Гредлів, дерев’яних церков, що входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших сакральних об’єктів.

«Це туристичні магніти, які у наступні роки притягнуть сюди великі кошти. І дадуть нове життя нашій області», – додав Максим Козицький.

За словами очільника області, у Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року серед 5 стратегічних цілей є і «Туристична привабливість», також запроваджено розвиток економічної компоненти культурно-мистецької сфери, зокрема підтримку креативних індустрій з використанням регіональних традицій і орієнтованих на розвиток творчої молоді.

«Наразі міністерство збирає пропозиції, які потім опрацює незалежна експертна рада, затверджена Кабміном. Ми робитимемо все, аби якнайбільше пам’яток з Львівщини потрапили до остаточного списку, щоб після реставрації чи відновлення, вони вже самостійно могли залучати для себе кошти та стали туристичними точками, обов’язковими для відвідання», – додав заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Як повідомляв Львівський портал, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував відновлення у 2021 році сотні пам’яток архітектури у межах президентської програми «Велике будівництво». Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

Нещодавно БФ «Спадщина.UA» звертався у Мінкульт з проханням включити Поморянський замок до переліку об’єктів «Великого будівництва». До слова, фонд створив візуалізацію того, як виглядатиме пам’ятка після реставрації.