Мінкульт просять включити Поморянський замок до об'єктів анонсованої «великої реставрації»

Міністерство культури просять включити Поморянський замок до переліку об’єктів культурної спадщини, які будуть відреставровані за наступні три роки в рамках програми «Велике будівництво». Із відповідним зверненням звернувся благодійний фонд «Спадщина.UA».

Як інформують у пресслужбі БФ «Спадщина.UA», наразі в усіх областях формується перелік пропозицій об’єктів культурної спадщини України, які будуть відреставровані впродовж наступних трьох років за кошт державного і місцевого бюджету. Відновлення 150-и пам’яток відбудеться в межах програми «Велике будівництво». При цьому, держава готова надати левову частку фінансування на ці проєкти.

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Щоб привернути увагу до пам’ятки, команда «Спадщина.UA» зняла відеоролик.

«Щороку державний бюджет затверджують, приблизно, в грудні. Саме тому нам залишається близько ста днів, щоб переконати обласну та державну владу в тому, що Поморянський замок конче має увійти до списку «Великого будівництва». Команда «Спадщина.UA» майже п’ять років намагається врятувати пам’ятку. Ми робили за цей час все, що могли. Нам вдалося достукатися до обласної влади та включити замок у Програму збереження культурної спадщини області. Але ці кошти є надто малі і виділяють їх нерегулярно. Якщо французи за 100 днів змогли зібрати суму на відновлення згорілого Нотр-Даму, то хочеться вірити, що і нам за сто днів вдасться досягнути бодай включення до програми «Велике будівництво», – каже голова БФ «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів.

Довідка:

Поморянський замок – пам’ятка історії та архітектури національного значення в селищі Поморяни Золочівського району Львівської області. Замок датується 17 століттям, але перша згадка про нього стосується 15 століття.

За кілька років, відколи «Спадщина.UA» опікується пам’яткою, волонтери провели натурні і історичні дослідження, намагалися розвивати культурно-туристичний потенціал, об’єднувати громаду, шукали фінансування. Зокрема, домоглися того, що, за поданням департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА та рішенням обласної ради, з бюджету Львівщини за 2016 – 2019 роки виділено понад 2,5 млн грн на протиаварійні роботи в замку. У 2020 році замок також отримав фінансування: 3 мільйони гривень з бюджету області заплановано на реставраційні роботи східного крила.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував відновлення у 2021 році сотні пам’яток архітектури у межах президентської програми «Велике будівництво». Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

Ще навесні 2018 року у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор. На порятунок Поморянського замку необхідно майже 50 мільйонів. Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.

Наприкінці травня анонсували реставрацію східної вежі Поморянського замку. Також у парку біля замку небайдужі активісти регулярно організовують толоку, щоб впорядкувати територію однієї з архітектурних перлин області.

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Фото: «Спадщина.UA»