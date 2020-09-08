На Львівщині до грудня обіцяють забезпечити киснем 80% «ковідних» ліжкомісць

До 1 грудня у Львівській області планують забезпечити кисневою підтримкою 80% ліжкомісць для хворих на COVID-19. Про це 8 вересня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондентка Львівського порталу.

«Насправді апаратів ШВЛ є достатньо… Основною у лікуванні COVID-19 зокрема є киснева підтримка… Адже всі дорослі пацієнти, які поступають до нас з пневмоніями середнього і важкого ступенів, є кисневозалежними. І саме киснева підтримка відіграє більш важливу роль, ніж забезпечення апаратами ШВЛ», – наголосив посадовець.

За його словами, згідно із дорученням міністра охорони здоров’я Максима Степанова киснем має бути забезпечено 80% ліжкової мережі. При цьому Орест Чемерис додав, що станом на зараз у області цей показник складає понад 50%, а на 80% планують вийти до початку зими.

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«Зараз здійснюємо всі заходи, необхідні для того, щоб наростити цю кисневу мережу, адже осінь тільки почалася і буде нашарування сезонних захворювань, зокрема грипу. І ми маємо бути готові до розвитку будь-якого варіанту… Кінцевий термін, враховуючи всі юридичні та технічні моменти, – до 1 грудня», – сказав директор департаменту охорони здоров’я.

Як відомо, станом на ранок вівторка, 8 вересня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 16 073 людей.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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