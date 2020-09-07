На Львівщині за добу – ще 186 хворих на COVID-19

Станом на ранок 7 вересня на Львівщині підтверджено 15881 випадок інфікування коронавірусом. За минулу добу на COVID-19 захворіло 186 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 15881 особи, 447 людей померли. 4750 пацієнтів одужало.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 776 ПЛР-тестів, з них 186 – позитивні. Серед них львів`ян – 99. Залишок проб у холодильнику – 1043.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8555 осіб, госпіталізовані – 1905, на амбулаторному лікуванні – 6650 осіб, виписані – 1736 осіб. Зараз у лікарні перебуває 165 осіб, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 65 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 66 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 150 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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