Навчання під час СOVID-19: оновлені рекомендації МОЗ для учнів та вчителів. Інфографіка

Міністерство охорони здоров’я України оновило рекомендації щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19. Учням, крім початкових класів, радять носити маски, мити руки з милом, а вчителям – вимірювати температуру та дезінфікувати руки. У «помаранчевих» зонах педагоги мають носити захисні щитки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Вчителі повинні перед початком робочого дня проходити температурний скринінг, а на вході до школи продезінфікувати руки.

У регіонах із «зеленим» та «жовтим» рівнем безпеки під час уроків можна бути без маски, але за умови дотримання соціальної дистанції. В областях, де є «помаранчевий» рівень безпеки вчителі зобов’язані бути у захисному щитку під час уроків.

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В усіх українських школах на вході мають бути встановлені антисептики, а в приміщенні – мило та паперові рушнички. Перед уроками учні мають помити руки з милом.

Школярам таки рекомендують одягати маски або респіратори під час занять, виняток становлять учні 1-4 класів.

У «помаранчевих» зонах у класі одночасно навчатися мають до 20 осіб. При підтверджені COVID-19 в учня чи вчителя – самоізоляція всього класу.

Також у МОЗ радять розділити навчання учнів різних вікових груп по різних поверхах школи, де це можливо. А заняття у старшій і початковій школах розпочати у різний час. Таким чином перерви також не збігатимуться, а діти будуть менше контактувати між собою.

Детальніше про оновлені рекомендації МОЗ перед початком навчального року читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Цьогоріч традиційних лінійок у школах Львова не буде. 1 вересня діти таки прийдуть до школи, але для того, щоб дізнатися розклад занять, зустрітися зі вчителем. Чимало навчальних закладів проводитимуть таку зустріч із учнями просто неба.

У школах Львівської області перший урок цьогоріч присвятять темі пандемії COVID-19.

Як писав Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах у випадку дистанційного навчання. Вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Як діяти, якщо хтось із дітей у класі захворів на коронавірус, читайте ТУТ.

Водночас перед початком навчального року українських вчителів не будуть перевіряти на коронавірус.

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