Вчителів не будуть тестувати на COVID-19 перед початком навчального року

В Україні перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів. Тестування можуть проводитися лише у разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.

«У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров’я, хто саме потребує проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів – його немає. Тільки виключно, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою», – повідомив Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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