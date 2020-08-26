МОЗ оновило умови навчання під час карантину: школярі – без масок, а педагоги – у захисних щитках

Вхід до закладу освіти і пересування по ньому будуть можливі лише у масці або респіраторі, однак учні 1-4 класів зможуть знаходитись у школі без них. Водночас у регіонах із «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендовано використовувати захисні щитки. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Вхід до приміщень закладу можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, натомість їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями закладу. Водночас для учнів 1-4 класів вхід до закладу та пересування приміщеннями можливі без маски або респіратора. В регіонах із «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Персонал закладу допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка та після проведення безконтактної термометрії. У випадку виявлення температури понад 37,2 С або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається до закладу.

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Перед початком занять педагоги мають опитувати учнів або студентів щодо самопочуття та наявності симптомів COVID-19. Якщо виявлено ознаки респіраторної хвороби, здобувач має бути тимчасово ізольований у спеціальному приміщенні закладу, після чого про випадок інформують батьків або законних представників і приймається рішення про направлення здобувача до закладу охорони здоров’я.

У разі підтвердження хвороби COVID-19 в одного зі здобувачів, всі інші здобувачі відповідного класу або групи повинні піти на самоізоляцію.

У закладах освіти необхідно:

організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах до закладу, позначити їх яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук;

забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук в санітарних кімнатах;

забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;

обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту тощо;

розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну та етикет кашлю;

обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування закладів – педагогічних нарад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо;

створити можливості для організованого руху закладом – використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

очистити та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо після занять в кінці робочого дня;

проводити провітрювання впродовж не менш ніж 10 хв після кожного заняття.

Пересування здобувачів між кабінетами і аудиторіями необхідно мінімізувати. Зокрема, впродовж дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії/кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін, передбачити у розкладі можливість визначати різний час початку та закінчення занять для різних класів та груп. Крім того, за можливості заняття можна проводити на відкритому повітрі.

Під час карантину не дозволяється організація харчування за типом «шведського столу» і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків. Під час харчування відстань між столами повинна складати не менш ніж 1,5 м, а за одним столом має знаходитись не більш як 4 особи. У разі неможливості забезпечити дітей гарячим харчуванням необхідно організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати в кінці робочої зміни. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.

Керівники та медичний персонал закладів мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо заходів профілактики, реагування на виявлені симптоми коронавірусної хвороби, а також розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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