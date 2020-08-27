Традиційних лінійок у школах Львова цьогоріч не буде

У День знань, 1 вересня, через коронавірусну інфекцію у школах не проводитимуть традиційних лінійок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційних шкільних лінійок проводити не будуть, натомість у деяких навчальних закладах проводитимуть зустрічі з дітьми на свіжому повітрі.

«Всі заклади освіти Львова готові прийняти дітей. 1 вересня – це День знань, це Свято першого дзвоника, але цього року воно не буде проведене. 1 вересня діти будуть приходити в навчальні заклади, щоб зустрітись з вчителем, дізнатись розклад занять. Їх будуть розводити по різних локаціях, щоб уникнути найменшого скупчення дітей. Багато навчальних закладів будуть проводити зустрічі з дітьми на свіжому повітрі», – зазначила начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова, в.о. начальника управління освіти ЛМР Леся Васюта.

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Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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