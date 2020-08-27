ОСТАННІ НОВИНИ

Традиційних лінійок у школах Львова цьогоріч не буде

Вероніка Рой

|

У День знань, 1 вересня, через коронавірусну інфекцію у школах не проводитимуть традиційних лінійок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Традиційних шкільних лінійок проводити не будуть, натомість у деяких навчальних закладах проводитимуть зустрічі з дітьми на свіжому повітрі.

«Всі заклади освіти Львова готові прийняти дітей. 1 вересня – це День знань, це Свято першого дзвоника, але цього року воно не буде проведене. 1 вересня діти будуть приходити в навчальні заклади, щоб зустрітись з вчителем, дізнатись розклад занять. Їх будуть розводити по різних локаціях, щоб уникнути найменшого скупчення дітей. Багато навчальних закладів будуть проводити зустрічі з дітьми на свіжому повітрі», – зазначила начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова, в.о. начальника управління освіти ЛМР Леся Васюта.

Реклама партнерів

Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...