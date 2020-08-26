Перший урок у школах Львівщини присвятять темі пандемії COVID-19

Навчання у школах області розпочнуть з освітнього уроку, на якому учням розкажуть про коронавірус, шляхи протидії поширенню вірусу та заходам захисту й безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Нам довелось почати життя в нових умовах, тож і діти, і дорослі мають бути готові до нових реалій. Школярам варто з наймолодшого віку розуміти та виростати з тим, що значна частина відповідальності за своє здоров’я ляже саме на них, адже дотримання всіх заходів безпеки зменшує ризик зараження. Мусимо розтлумачити та пояснити дітям як поширюється вірус, як захиститися від нього та що робити у випадку нездужання», – зазначив директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

В навчальних закладах також розмістять інформаційні плакати про навчання в умовах карантину, а школярам, вчителям та батькам роздадуть пам’ятки про основні вимоги під час перебування у школах.

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Зазначимо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я оновило умови навчання під час карантину. Про те, як здійснюватиметься освітній процес в умовах пандемії, читайте за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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