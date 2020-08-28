У чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 13 978 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 13 978 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1435 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 215, тобто майже 15% від загальної кількості проведених досліджень.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6668 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1140 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (907) і Жовківський райони (714). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у чотирьох районах області, а також у Стрию, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 6668 (+80)
- Пустомитівський район – 1140 (+22)
- Яворівський район – 907 (+6)
- Жовківський район – 714 (+1)
- Миколаївський район – 567 (+29)
- Городоцький район – 434 (+12)
- Кам’янка-Бузький район – 433 (+1)
- м. Дрогобич – 310 (+18)
- Сокальський район – 285 (0)
- Перемишлянський район – 266 (+4)
- м. Самбір – 221 (+5)
- Жидачівський район – 210 (+1)
- Золочівський район – 177 (0)
- Самбірський район – 174 (+1)
- Мостиський район – 150 (+1)
- Дрогобицький район – 148 (+6)
- м. Червоноград – 135 (+4)
- м. Стрий – 134 (0)
- Буський район – 120 (+3)
- Стрийський район – 118 (0)
- Бродівський район – 102 (+2)
- Турківський район – 101 (+1)
- м. Борислав – 87 (+3)
- Сколівський район – 85 (+7)
- Старосамбірський район – 81 (0)
- Радехівський район – 70 (+5)
- м. Трускавець – 50 (+3)
- м. Новий Розділ – 38 (0)
- м. Стебник – 37 (0)
- м. Моршин – 14 (0)
Побороли недугу вже 4173 мешканці Львівської області, за останню добу – 112 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 381 людина, в тому числі семеро за останню добу.
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
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Наталя Дуляба