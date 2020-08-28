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У чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 13 978 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 13 978 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1435 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 215, тобто майже 15% від загальної кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6668 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1140 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (907) і Жовківський райони (714). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у чотирьох районах області, а також у Стрию, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 6668 (+80)
  • Пустомитівський район – 1140 (+22)
  • Яворівський район – 907 (+6)
  • Жовківський район – 714 (+1)
  • Миколаївський район – 567 (+29)
  • Городоцький район – 434 (+12)
  • Кам’янка-Бузький район – 433 (+1)
  • м. Дрогобич – 310 (+18)
  • Сокальський район – 285 (0)
  • Перемишлянський район – 266 (+4)
  • м. Самбір – 221 (+5)
  • Жидачівський район – 210 (+1)
  • Золочівський район – 177 (0)
  • Самбірський район – 174 (+1)
  • Мостиський район – 150 (+1)
  • Дрогобицький район – 148 (+6)
  • м. Червоноград – 135 (+4)
  • м. Стрий – 134 (0)
  • Буський район – 120 (+3)
  • Стрийський район – 118 (0)
  • Бродівський район – 102 (+2)
  • Турківський район – 101 (+1)
  • м. Борислав – 87 (+3)
  • Сколівський район – 85 (+7)
  • Старосамбірський район – 81 (0)
  • Радехівський район – 70 (+5)
  • м. Трускавець – 50 (+3)
  • м. Новий Розділ – 38 (0)
  • м. Стебник  – 37 (0)
  • м. Моршин – 14 (0)

Побороли недугу вже 4173 мешканці Львівської області, за останню добу – 112 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 381 людина, в тому числі семеро за останню добу.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

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