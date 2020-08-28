На Львівщині знову ріст хворих на COVID-19. За добу – 215 нових випадків

Станом на ранок п’ятниці, 28 серпня, на Львівщині лабораторно підтвердили 13 978 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу COVID-19 виявили у ще 215 людей. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1435 ПЛР-тестів, з яких 215 виявилися позитивними. Серед нових хворих 80 – мешканці Львова. У черзі залишаються 1240 проб.

Загалом на Львівщині 13978 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померла вже 381 людина. Натомість побороти недугу вдалося 4173 людям.

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Найбільше хворих перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Там лікується 166 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені 4 осіб. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 86 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 72 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 130 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

27 серпня державна комісія ТЕБ і НС знову поділила Україну на зони карантину. Частину Львівської області, зокрема і Львів, віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.