Коронавірус на Львівщині: нових хворих не виявили у трьох районах

Коронавірус діагностували у 13 763 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та у п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 13 763 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1327 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 203, тобто 15% від загальної кількості проведених досліджень.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6588 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1118 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (901) і Жовківський райони (713). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у трьох районах області, а також у Стрию, Трускавці, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 6588 (+71)
- Пустомитівський район – 1118 (+11)
- Яворівський район – 901 (+18)
- Жовківський район – 713 (+17)
- Миколаївський район – 538 (+6)
- Кам’янка-Бузький район – 432 (+5)
- Городоцький район – 422 (+4)
- м. Дрогобич – 292 (+6)
- Сокальський район – 285 (+8)
- Перемишлянський район – 262 (+1)
- м. Самбір – 216 (+1)
- Жидачівський район – 209 (+10)
- Золочівський район – 177 (+15)
- Самбірський район – 173 (+2)
- Мостиський район – 149 (+4)
- Дрогобицький район – 142 (+1)
- м. Стрий – 134 (0)
- м. Червоноград – 131 (+7)
- Стрийський район – 118 (+2)
- Буський район – 117 (0)
- Бродівський район – 100 (0)
- Турківський район – 100 (0)
- м. Борислав – 84 (+7)
- Старосамбірський район – 81 (+3)
- Сколівський район – 78 (+1)
- Радехівський район – 65 (+3)
- м. Трускавець – 47 (0)
- м. Новий Розділ – 38 (0)
- м. Стебник – 37 (0)
- м. Моршин – 14 (0)
Поборов недугу вже 4061 мешканець Львівської області, за останню добу – 106 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 374 людини, в тому числі семеро за останню добу.
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
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Наталя Дуляба