Коронавірус на Львівщині: нових хворих не виявили у трьох районах

Коронавірус діагностували у 13 763 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та у п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 13 763 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1327 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 203, тобто 15% від загальної кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6588 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1118 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (901) і Жовківський райони (713). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у трьох районах області, а також у Стрию, Трускавці, Новому Роздолі, Стебнику і Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 6588 (+71)

Пустомитівський район – 1118 (+11)

Яворівський район – 901 (+18)

Жовківський район – 713 (+17)

Миколаївський район – 538 (+6)

Кам’янка-Бузький район – 432 (+5)

Городоцький район – 422 (+4)

м. Дрогобич – 292 (+6)

Сокальський район – 285 (+8)

Перемишлянський район – 262 (+1)

м. Самбір – 216 (+1)

Жидачівський район – 209 (+10)

Золочівський район – 177 (+15)

Самбірський район – 173 (+2)

Мостиський район – 149 (+4)

Дрогобицький район – 142 (+1)

м. Стрий – 134 (0)

м. Червоноград – 131 (+7)

Стрийський район – 118 (+2)

Буський район – 117 (0)

Бродівський район – 100 (0)

Турківський район – 100 (0)

м. Борислав – 84 (+7)

Старосамбірський район – 81 (+3)

Сколівський район – 78 (+1)

Радехівський район – 65 (+3)

м. Трускавець – 47 (0)

м. Новий Розділ – 38 (0)

м. Стебник – 37 (0)

м. Моршин – 14 (0)

Поборов недугу вже 4061 мешканець Львівської області, за останню добу – 106 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 374 людини, в тому числі семеро за останню добу.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

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