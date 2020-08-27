На Львівщині за добу виявили понад 200 хворих на COVID-19

Станом на ранок 27 серпня на Львівщині підтверджено 13763 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявили у 203 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 13763 осіб, 374 людини померли. 4061 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1327 ПЛР-тестів, з них 203 – позитивні. Серед них львів`ян – 71. Залишок проб у холодильнику – 1006.

Реклама партнерів

Зараз у Львівській обласній нфекційній лікарні перебуває 175 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 84 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 71 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 134 пацієнти.

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, 26 серпня на засіданні Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook