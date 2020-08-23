Минулої доби коронавірус не виявили у п’яти районах Львівщини

Коронавірус діагностували у 13 111 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 13 111 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 735 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 146.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6274 пацієнти, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1081 пацієнт, далі йдуть Яворівський – 874 пацієнти і Жовківський райони – 678 пацієнтів. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

Реклама партнерів

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у м. Бориславі, Стебнику, Моршині, Трускавці та Новому Роздолі, а також у п’яти районах області: Бродівському, Сокальському, Сколівському, Перемишлянському та Турківському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 6274/ у тому числі за добу 85

м. Борислав -76/0

Бродівського району-100/0

Буського району-116/1

Городоцького району–384/4

Дрогобицького району – 129/2

м. Дрогобич-280/4

м. Стебник -34/0

Жидачівського району-192/1

Жовківського району – 678/1

Золочівського району-156/1

Кам’янка-Бузького – 419/2

Миколаївського району-529/5

м.Моршин-12/0

Мостиського району-139/5

м.Новий Розділ -38/0

Перемишлянського району-254/0

Пустомитівського району – 1081/7

Радехівського району-60/4

м.Самбір-202/1

Самбірського району-158/6

Сколівського району-74/0

Сокальського району-272/0

Старосамбірського району – 74/1

м.Стрий-127/2

Стрийського району – 111/5

м. Трускавець – 45/0

Турківського району – 100/0

м. Червоноград– 123/3

Яворівського району–874/6

Від ускладнень корона вірусу померло 354 мешканці Львівщини (+4 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 3778 людям (+48 за останню добу).

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.