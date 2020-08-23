Минулої доби коронавірус не виявили у п’яти районах Львівщини

Коронавірус діагностували у 13 111 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 13 111 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 735 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 146.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6274 пацієнти, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1081 пацієнт, далі йдуть Яворівський – 874 пацієнти і Жовківський райони – 678 пацієнтів. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у м. Бориславі, Стебнику, Моршині, Трускавці та Новому Роздолі, а також у п’яти районах області: Бродівському, Сокальському, Сколівському, Перемишлянському та Турківському.
Так, COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 6274/ у тому числі за добу 85
- м. Борислав -76/0
- Бродівського району-100/0
- Буського району-116/1
- Городоцького району–384/4
- Дрогобицького району – 129/2
- м. Дрогобич-280/4
- м. Стебник -34/0
- Жидачівського району-192/1
- Жовківського району – 678/1
- Золочівського району-156/1
- Кам’янка-Бузького – 419/2
- Миколаївського району-529/5
- м.Моршин-12/0
- Мостиського району-139/5
- м.Новий Розділ -38/0
- Перемишлянського району-254/0
- Пустомитівського району – 1081/7
- Радехівського району-60/4
- м.Самбір-202/1
- Самбірського району-158/6
- Сколівського району-74/0
- Сокальського району-272/0
- Старосамбірського району – 74/1
- м.Стрий-127/2
- Стрийського району – 111/5
- м. Трускавець – 45/0
- Турківського району – 100/0
- м. Червоноград– 123/3
- Яворівського району–874/6
Від ускладнень корона вірусу померло 354 мешканці Львівщини (+4 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 3778 людям (+48 за останню добу).
Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.
Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.
20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника
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Вероніка Рой