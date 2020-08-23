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Минулої доби коронавірус не виявили у п’яти районах Львівщини

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 13 111 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 13 111  людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 735 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 146.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6274 пацієнти, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1081 пацієнт, далі йдуть Яворівський – 874 пацієнти і Жовківський райони – 678 пацієнтів. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у м. Бориславі, Стебнику, Моршині, Трускавці та Новому Роздолі, а також у п’яти районах області:  Бродівському, Сокальському, Сколівському, Перемишлянському та Турківському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 6274/ у тому числі за добу 85
  • м. Борислав -76/0
  • Бродівського району-100/0
  • Буського району-116/1
  • Городоцького району–384/4
  • Дрогобицького району – 129/2
  • м. Дрогобич-280/4
  • м. Стебник -34/0
  • Жидачівського району-192/1
  • Жовківського району – 678/1
  • Золочівського району-156/1
  • Кам’янка-Бузького – 419/2
  • Миколаївського району-529/5
  • м.Моршин-12/0
  • Мостиського району-139/5
  • м.Новий Розділ -38/0
  • Перемишлянського району-254/0
  • Пустомитівського району – 1081/7
  • Радехівського району-60/4
  • м.Самбір-202/1
  • Самбірського району-158/6
  • Сколівського району-74/0
  • Сокальського району-272/0
  • Старосамбірського району – 74/1
  • м.Стрий-127/2
  • Стрийського району – 111/5
  • м. Трускавець – 45/0
  • Турківського району – 100/0
  • м. Червоноград– 123/3
  • Яворівського району–874/6

Від ускладнень корона вірусу померло 354 мешканці Львівщини (+4 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 3778 людям (+48 за останню добу).

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

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