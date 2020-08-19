Лише у двох районах Львівщини не виявили коронавірусу

Коронавірус діагностували у 12 448 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили в двох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 12 448 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1658 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 188.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5956 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1045 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 841 пацієнт і Жовківський райони – 637 пацієнтів. Натомість найменше хворіють у Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді та Стебнику, а також у двох районах області: Кам’янка-Бузькому та Сколівському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 5956 (+90),

Пустомитівського району – 1045 (+10),

Яворівського району – 841 (+5),

Жовківського району – 637 (+5),

Миколаївського району – 512 (+10) ,

Кам’янка-Бузького – 413 (0) ,

, Городоцького району – 370 (+7),

м. Дрогобич – 256 (+17),

Сокальського району – 254 (+1),

Перемишлянського району – 238 (+4),

м.Самбір – 187 (+1),

Жидачівського району – 169 (+4),

Золочівського району – 153 (+9),

Самбірського району – 146 (+3),

Мостиського району – 126 (+1),

Дрогобицького району – 124 (+9),

м. Червоноград – 120 (0) ,

, м.Стрий – 118 (+5),

Буського району – 112 (+2),

Стрийського району – 104 (+4),

Турківського району – 95 (+2),

Бродівського району – 89 (+1),

м. Борислав – 75 (+9),

Старосамбірського району – 69 (+2),

Сколівського району – 66 (0) ,

, Радехівського району – 53 (+2),

м. Трускавець – 43 (+2),

м.Новий Розділ – 37 (+1),

м. Стебник – 32 (0).

Побороли коронавірус 3450 жителів Львівської області (+108 за добу), ще 338 осіб (+1 за добу) померли від ускладнень.

Як відомо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.