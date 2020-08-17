У 7 районах Львівщини не виявили нових хворих коронавірусом

Коронавірус діагностували у 12079 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у сімох районах та у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 12079 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 592 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 128.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5792 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1005 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 836 пацієнтів і Жовківський райони – 615 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Моршині, Трускавці та Новому Роздолі, а також у трьох районах області: Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому та Дрогобицькому району.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Моршині, Бориславі та Новому Роздолі, а також у семи районах області: Кам’янка-Бузькому Сокальському, Перемишлянському, Жидачівському, Золочівському, Турківському та Бродівському.
Так, COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 5792 (+80)
- Пустомитівського району – 1005 (+13)
- Яворівського району – 836 (+3)
- Жовківського району – 615 (+5)
- Миколаївського району – 501 (+2)
- Кам’янка-Бузького – 409 (0)
- Городоцького району–357 (+1)
- Сокальського району – 246 (0)
- м. Дрогобич-234 (+1)
- Перемишлянського району – 232 (0)
- м.Самбір – 182 (+3)
- Жидачівського району-164 (0)
- Золочівського району-138 (0)
- Самбірського району – 134 (+2)
- Мостиського району – 124 (+3)
- м. Червоноград – 120 (0)
- Стрийського району – 119(+2)
- м.Стрий – 112 (+2)
- Дрогобицького району – 111 (+1)
- Буського району-110 (+1)
- Турківського району – 91 (0)
- Бродівського району-88 (0)
- Старосамбірського району – 67 (+4)
- Сколівського району – 59 (+1)
- м. Борислав -58 (0)
- м. Трускавець – 40 (+1)
- м. Стебник -31 (+1)
- м. Новий Розділ – 36 (0)
- м. Моршин – 9 (0)
Поборов коронавірус 3261 житель Львівської області (+48 за добу), ще 334 осіб (+6 за добу) померли від ускладнень.
Як відомо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».
Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка