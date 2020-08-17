У 7 районах Львівщини не виявили нових хворих коронавірусом

Коронавірус діагностували у 12079 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у сімох районах та у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 12079 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 592 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 128.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5792 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 1005 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 836 пацієнтів і Жовківський райони – 615 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Моршині, Трускавці та Новому Роздолі, а також у трьох районах області: Пустомитівському, Кам’янка-Бузькому та Дрогобицькому району.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Моршині, Бориславі та Новому Роздолі, а також у семи районах області: Кам’янка-Бузькому Сокальському, Перемишлянському, Жидачівському, Золочівському, Турківському та Бродівському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львова – 5792 (+80)

Пустомитівського району – 1005 (+13)

Яворівського району – 836 (+3)

Жовківського району – 615 (+5)

Миколаївського району – 501 (+2)

Кам’янка-Бузького – 409 (0)

Городоцького району–357 (+1)

Сокальського району – 246 (0)

м. Дрогобич-234 (+1)

Перемишлянського району – 232 (0)

м.Самбір – 182 (+3)

Жидачівського району-164 (0)

Золочівського району-138 (0)

Самбірського району – 134 (+2)

Мостиського району – 124 (+3)

м. Червоноград – 120 (0)

Стрийського району – 119(+2)

м.Стрий – 112 (+2)

Дрогобицького району – 111 (+1)

Буського району-110 (+1)

Турківського району – 91 (0)

Бродівського району-88 (0)

Старосамбірського району – 67 (+4)

Сколівського району – 59 (+1)

м. Борислав -58 (0)

м. Трускавець – 40 (+1)

м. Стебник -31 (+1)

м. Новий Розділ – 36 (0)

м. Моршин – 9 (0)

Поборов коронавірус 3261 житель Львівської області (+48 за добу), ще 334 осіб (+6 за добу) померли від ускладнень.

Як відомо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.