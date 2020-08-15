Кількість хворих на коронавірус у Львівській області наближається до 12 тисяч

Станом на ранок 15 серпня у Львівській області підтверджено 11 824 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у ще 166 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 11 824 осіб, 324 людини померло. 3213 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1194 ПЛР-тести, з них – 166 позитивні. Серед них львів`ян – 60. Залишок проб у холодильнику – 1224.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7780 осіб, госпіталізовані – 1681, на амбулаторному лікуванні – 6099 осіб, виписані – 1498 осіб. Зараз у лікарні перебуває 180 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 76 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 55 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 127 пацієнтів.

Як відомо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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