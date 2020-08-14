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Ремонт дороги від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого планують завершити до кінця осені

Вероніка Рой

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У Львові до кінця осені цього року планують завершити другу частину ремонту вулиці Шевченка – від церкви святої Анни до вулиці Ярослава Мудрого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, нещодавно завершили перший етап ремонту дороги на вулиці Шевченка, облаштувавши кільцевий рух. Відтак 8 липня стартував другий етап ремонту вул. Шевченка: на відрізку від церкви св. Анни до вул. Я. Мудрого. Його якраз і мають завершити до кінця осені. Після цього розпочнуть ремонт третьої ділянки – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Крім цього у міськраді Львова обіцяють пришвидшити проєктування вулиці Суботівської. Це дасть змогу мешканцям Рясне-2 мати якісне сполучення із Левандівкою.

Раніше Львівський портал повідомляв, що повністю відремонтовану вулицю Шевченка планують відкрити до кінця 2020 року.

Реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

Відкривати відреконструйовану вул. Т. Шевченка будуть почергово.

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