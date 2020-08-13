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Квазікільце на Шевченка відкрили для проїзду

Андрій Котенський

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Сьогодні, 13 серпня, у Львові відкрили для проїзду транспорту квазікільце на вулиці Шевченка, щоправда без передбачених світлофорів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, більшість дорожньої розмітки вже нанесено. Світлофори ж будуть облаштовані у серпні-вересні.

«Рух буде організовано по колу і тільки автобуси будуть мати додаткові можливості для прискорення. Загалом вся розмітка буде наноситись до кінця тижня. Світлофори підрядник планує облаштувати до кінця серпня – середини вересня. Озеленення буде проведено в жовтні-листопаді.

Також з п`ятниці будуть зміни в русі громадського транспорту. Відтак, буде відновлено маршрут № 11, також буде відновлено автобус № 6А, який буде курсувати з Рясне через вул. Левандівську та Городоцьку до Галицького базару, а маршрут № 49 тимчасово призупинить курсування, у зв`язку з дублюванням маршруту № 6А. 47А маршрут буде курсувати без змін.

Трамвайний рух відновлять після повного завершення реконструкції вул. Шевченка», — повідомив Андрій Білий.

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