Ремонт вулиці Шевченка. З 8 липня стартують роботи від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого

У Львові із середи, 8 липня, стартує другий етап ремонту вул. Шевченка: на відрізку від церкви св. Анни до вул. Я. Мудрого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії інформують, що зараз роботи відбуваються на відрізку від вул. Залізничної до вул. Левандівської і передбачають організацію кільцевого руху на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівська, вул. Проектована, вул. Залізнична. Роботи на цьому відрізку планують завершити вже до кінця липня.

(Щоб збільшити зображення, натисніть на нього)

«З 8 липня беремо в роботу другу частину вул. Шевченка – від церкви св. Анни до вул. Ярослава Мудрого. На цьому відрізку також передбачена заміна всіх комунікацій та облаштування нового дорожнього покриття. Роботи щодо квазікільця – перший етап ремонту вул. Шевченка, знаходиться на фінальному етапі. Інженерія виконана на всі 100%. Вже облаштовують дорожнє покриття, покладено всі трамвайні плити, облаштовано колію і відбувається замощення між коліями мозаїкою. До кінця цього місця роботи тут будуть завершені», — розповіла директор ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

За інформацією управління транспорту, коли розпочнеться другий етап ремонту вул. Шевченка, відбудуться зміни у русі автобусного маршруту № 17. Він курсуватиме на вул. Городоцька. Натомість трамвай № 7 курсуватиме без змін.

Раніше Львівський портал повідомляв, що повністю відремонтовану вулицю Шевченка планують відкрити до кінця 2020 року.

Нагадаємо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

Відкривати відреконструйовану вул. Т. Шевченка будуть почергово.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.