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Відкриття квазі-кільця на вулиці Шевченка відбуватиметься частинами

Вероніка Рой

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Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Андрій Білий повідомив, що відкриття квазі-кільця на вулиці Шевченка для транспорту відбуватиметься частинами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Він нагадав, що ремонт вул. Шевченка у Львові розпочали з організації квазі-кільця. Для такої транспортної розв’язки буде збудована додаткова проїзна частина між вул. Залізничною і вул. Левандівською. Відповідно весь транспорт буде їздити по колу, що дозволить збільшити пропускну здатність

Щодо завершення облаштування квазі-кільця і відкриття його для руху транспорту, то за словами Андрія Білого, це відбуватиметься частинами.

«Ділянку № 1 (вул. Залізнична + нова проєктована дорога від між вул. Залізничною і вул. Левандівською) планують відкрити до 30 червня. Ділянку № 2 (вул. Левандівська) – буде відкрито до 31 липня. Ділянку № 3 (вул. Шевченка – між вул. Левандівською і вул. Залізничною) хочемо відкрити до 31 серпня», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, 30 січня, розпочалася перша частина ремонту вул. Шевченка. Як відомо, цю вулицю ремонтуватимуть у три черги. Перша черга – це квазі-кільце, друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого, а третя черга – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.

Вартість ремонтних робіт першої частини становить більше 80 млн грн. Першу частину, яка передбачає ремонт квазі-кільця, буде завершено до кінця вересня 2020 року.

Крім цього через проведення ремонтних робіт з 7 березня буде перекрито вулицю Левандівську, а з 14 березня – частину вул. Шевченка. У зв’язку з цим відбудеться чимало змін у схемах руху громадського транспорту. З цими змінами можна ознайомитися тут.

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