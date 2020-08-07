Львів залишили у «помаранчевій зоні» COVID-19

Львів та ще три райони області залишили у «помаранчевій зоні» COVID-19. Змін у «жовтій» і «зеленій» зонах на Львівщині немає. Про це свідчать дані мапи карантинних зон від Центру громадського здоров’я України.

У МОЗ переглянули поділ України на карантинні зоні у зв’язку з захворюваністю на коронавірус. На Львівщині нічого не змінилось. У «помаранчевій зоні» надалі залишаються Львів, Миколаївський Пустомитівський і Перемишлянський райони.

До «жовтої зони» небезпеки надалі належать Кам’янка-Бузький, Жовківський та Яворівський райони. Всі інші райони і населені пункти області – «зелена зона». До «червоної зони» COVID-19 на Львівщині не потрапили ще жодне місто чи район.

Втім із 10 серпня обмеження «червоної зони» вступають в дію у Харкові та в Костопільському районі Рівненської області. Також у цій зоні другий тиждень поспіль залишається і Кіцманський район Чернівецької області.

Натомість Луцьк, який досі був у «червоній зоні», перемістили у «помаранчеву зону». Тернопіль із «червоної зони» перейшов у «зелену».

Зазначимо, що повідомлення про такі оновлення у поділі областей за рівнем поширення COVID-19 оприлюднило Міністерство охорони здоров’я у Telegram, але згодом видалило. Такі дані були й на мапі від Центру громадського здоров’я, а потім теж зникли. Втім деякі українські ЗМІ встигли зробити скриншоти карти.

При поділі на зони враховують такі показники: завантаженість лікарень хворими на коронавірус – не більше 50% ліжкомісць; середня кількість проведених тестів – не менше 24 на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування – не більше 10%.

Державна комісія ТЕБ та НС щоп’ятниці переглядає зони: якщо 5 днів поспіль показники гірші за норму – зона темнішає, якщо 3 дні поспіль показники покращуються – зона світлішає.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Львів не ввів усіх обмежень, які передбачає «помаранчева зона». Що заборонено у місті, читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Цей вірус підхопили вже більше 10500 мешканців. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Із такими показниками Львівщина то підпадає під критерії послаблення карантину, введені МОЗ, то – ні. Хоча у ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

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Скриншоти: Українська правда