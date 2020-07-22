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У Львові дозволили масові заходи, але з дотриманням низки умов

Вероніка Рой

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У Львові дозволили проведення масових заходів, але з дотриманням низки карантинних вимог. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

За його словами, дозволила проведення масових заходів 20 липня обласна комісія ТЕБ і НС, а 21 липня – і міська комісія.

Зокрема, дозволено проведення заходів – з дотримання карантинних вимог:

  • не більше ніж 1 людина на 5 кв м (площі будівлі або території) – де проводиться захід;
  • організатор заходу відповідальний за дотримання відстані між учасниками заходу не менше ніж 1,5 м.

Як повідомила очільниця міського штабу із протидії епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна, останні 2 тижні спостерігається тенденцію до зменшення кількості людей, які госпіталізуються в лікарні.

«В понеділок обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про те, заходи і події, чи це в приміщенні, чи це на вулиці, можуть відбуватися з розрахунком 1 особа на 5 м кв. Звичайно, що потрібно буде дотримуватись дистанції. Вчора ми прийняли відповідне рішення на міській комісії, тому тепер можна проводити різні заходи, святкування», – цитує пресслужба ЛМР Галину Слічну.

Нагадаємо, Львівщина почала поетапне послаблення карантину з 7 липня. Відтоді обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів, а також масові релігійні заходи.

На наступний день після перших послаблень у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Зараз у Львові та області знову працюють дитячі садочки, інклюзивно-ресурсні центри, туристичні бази відпочинку, заклади культури (крім театрів і кінотеатрів). Водночас 17 липня міська комісія ТЕБ і НС, незважаючи на рішення області, таки дозволила у Львові відкритись театрам і кінотеатрам.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8353 мешканців. За останню добу виявили 124 нових хворих. 

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