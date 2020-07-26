Коронавірус підхопили 8337 українських медиків

Коронавірусною інфекцією в Україні заразились 8337 медичних працівників, більше 70% із них вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Станом на 26 липня коронавірус виявили у 8337 українських медиків. При цьому 6029 із них, а це 72%, вже встигли побороти недугу.

Щодо Львівщини, то COVID-19 тут підхопили 1185 медпрацівників, одужали вже 733 людини. Серед хворих на території області медиків найбільше – середнього медичного персоналу (481 особа), потім йдуть лікарі (385 осіб), молодший медперсонал (205 осіб) та інший персонал (114 осіб).

Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидких».

Нагадаємо, на Львівщині ввели страхування для всіх медиків, які працюють у лікарнях, визначених під СOVID-19. По 15 000 грн отримують ті медпрацівники, які захворіли на коронавірус і лікуються у стаціонарі.

Станом на кінець травня на Львівщині застрахували трохи більше 5000 медиків. Перші з них вже отримали кошти.

Також уряд запровадив страхування всіх медиків, які через коронавірус отримали інвалідність або ж померли від ускладнень. Страхові виплати становлять від 630 000 грн до 1,5 млн грн. Детальніше про читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники лабораторій, які роблять ПЛР-тестування, а також лікарі медзакладів, що передбачені під хворих на коронавірус. Тим медикам, які під час роботи захворіли на COVID-19, Львівська міська рада виплачує по 20 000 грн допомоги.

Наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

А на підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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